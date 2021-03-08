Ahlat'ta jandarmadan kadınlara çiçekli kutlama - Son Dakika

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Kontrol noktasından genel ve detay görüntüler

Kadınlara gül verilmesi

Kadınların teşekkür etmesi

Ahlat'ta jandarmadan kadınlara çiçekli kutlama

BİTLİS (AA) – Bitlis'in Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle bayan yolculara gül verildi.

Ahlat - Adilcevaz karayolu üzerinde bulunan Çimenli trafik noktasında uygulama yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara gül vererek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Bu kutlama karşısında oldukça mutlu olan kadınlar ise ilgilerinden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.