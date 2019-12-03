Son Dakika Haberleri: Jandarmadan kadına yönelik şiddet bilgilendirmesi
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Jandarmadan kadına yönelik şiddet bilgilendirmesi

6 saat önce

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanlarında toplumsal olaylara yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarmadan kadına yönelik şiddet bilgilendirmesi, System.String[]

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanlarında toplumsal olaylara yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.


Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Köyceğiz'de Halk Eğitim merkezinde vatandaşlar ile bir araya gelen jandarma ekipleri, Köyceğiz semt pazarında da vatandaşlara kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda bilgilerin yer aldığı el broşürleri dağıttı.


Jandarma ekiplerinin bu çalışmaları yıl içinde de vatandaşların bilgilenmesine yönelik sürdüreceği açıklandı. - MUĞLA

Jandarma, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:59 Kaynak: İHA
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