Son Dakika Haberleri: Jandarmadan kadına yönelik şiddete karşı hatırlatma
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan kadına yönelik şiddete karşı hatırlatma - Son Dakika

Jandarmadan kadına yönelik şiddete karşı hatırlatma

6 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kadına şiddetine dikkat çekmek için Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) dikkat çekti.

Jandarmadan kadına yönelik şiddete karşı hatırlatma, System.String[]

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kadına şiddetine dikkat çekmek için Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) dikkat çekti.


Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı üzerinden kadına karşı şiddete dikkat çekmek ve KADES uygulamasının yaygınlaşması amacıyla video paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığı olarak, şiddet gören veya şiddet görme ihtimali olan kadın vatandaşlarımızın daima yanındayız. Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)" notu düşüldü. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:00 Kaynak: İHA
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