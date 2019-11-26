Son Dakika Haberleri: Jandarmadan kadına yönelik şiddete karşı farkındalık
Son Dakika Güncel Jandarmadan kadına yönelik şiddete karşı farkındalık - Son Dakika

Jandarmadan kadına yönelik şiddete karşı farkındalık

6 saat önce

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek için stant kurularak, afiş dağıttı.

Jandarmadan kadına yönelik şiddete karşı farkındalık, System.String[]

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek için stant kurularak, afiş dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadın jandarma personeli, Cacabey Meydanı'nda stant kurdu.

"Şiddete hep birlikte hayır" sloganıyla hazırlanan stantta kadına yönelik şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturularak afiş ve broşür dağıtıldı.

Jandarma ekipleri, kadınları, karşılaşabilecekleri şiddet olaylarında nasıl davranacakları konusunda bilgilendirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koordineli olarak kent merkezi ile yol kontrol ve arama noktalarında da broşür dağıtıldı.

Kırşehir, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadına şiddet konusu hakkında konuşan Ece Erken, gözyaşlarına boğuldu
Yüzüne asit atılan Berfin: Kadına şiddet son bulsun MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 21:34:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan kadına yönelik şiddete karşı farkındalık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]