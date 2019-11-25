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Jandarmadan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinliği
6 saat önce
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeni ile bilgilendirme broşürleri dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:00 Kaynak: İHA
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeni ile bilgilendirme broşürleri dağıttı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, 'Kadına Yönelik Şiddete Son' konulu broşürleri toplu taşıma araçları içerisinde ve araçları durdurarak dağıtıp vatandaşları bilgilendirdi. - DİYARBAKIR
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