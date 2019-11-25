Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinliği
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Jandarmadan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinliği

6 saat önce

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeni ile bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Jandarmadan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinliği, System.String[]

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeni ile bilgilendirme broşürleri dağıttı.


Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, 'Kadına Yönelik Şiddete Son' konulu broşürleri toplu taşıma araçları içerisinde ve araçları durdurarak dağıtıp vatandaşları bilgilendirdi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:00 Kaynak: İHA
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