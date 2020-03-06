Jandarmadan

Jandarma Genel Komutanlıgˆı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sosyal medya hesaplarından paylas¸tıgˆı kliple kutladı.

"Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" notuyla paylas¸ılan klipte, Jandarma Komando Özel Asayis¸ Komutanlıgˆı bünyesinde kurulan ilk kadın jandarma arama kurtarma timinin görüntülerine yer verildi.

Görüntülerde, kadın jandarmaların bu kutsal görevi nasıl tercih ettiklerinden, aldıkları dagˆcılık egˆitimlerine, zorlu arama kurtarma çalıs¸malarından atıs¸ egˆitimlerine kadar birçok detayın yanı sıra arama kurtarma timinde görevli kadın jandarma personelinin, Elazıgˆ depreminde yürüttüğü kurtarma çalıs¸malarından anlar da yer aldı.

Timde görevli kadın jandarmalar, klipte, "Siz istedikten sonra her s¸eyi bas¸arabilirsiniz. Hayallerinizden vazgeçmeyin ve ne olursa olsun asla pes etmeyin" mesajını paylaştı.