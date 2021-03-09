Jandarmadan kadınlara gül - Son Dakika

Jandarmadan kadınlara gül
09.03.2021 06:16
SAMSUN (İHA) – Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 8 Mart Kadınlar Günü'nde şehit anneleri, kadın sağlık personeli ve öğretmenlere gül verildi.
SAMSUN (İHA) – Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 8 Mart Kadınlar Günü'nde şehit anneleri, kadın sağlık personeli ve öğretmenlere gül verildi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği personeli ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı personelince Şehit Shh.Uzm.Çvş. Nejat Yaman'ın annesi Sevim Yaman ile Şehit P.Er Mesut Üstün'ün annesi Zehra Üstün, Tekkeköy İlçesi Turgut Tüfenk İlkokulu'nda görevli 16 kadın öğretmen ile Tekkeköy İlçesi Sağlık Ocağı'nda görevli 13 kadın sağlık personeli ziyaret edildi. Ziyaretlerde kadınların gününü kutlayan jandarma ekipleri onlara gül vererek mutlu etti. - SAMSUN
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