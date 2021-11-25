Jandarmadan kadınlara KADES bilgilendirmesi - Son Dakika

Antalya Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulaması hakkında kadınlara bilgilendirme yaptı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü Kapsamında; kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına vatandaşlara KADES uygulamasını tanıtmak amacıyla bilgilendirilme yaptı.

Görevliler, KADES uygulamasının, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş bir uygulama olduğunu belirterek "Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyorlar" açıklamalarında bulundular.

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Kadın Destek Uygulaması KADES'i indirebileceğini belirten Jandarma görevlileri, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM'den gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşıp, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacağını belirttiler. - ANTALYA