Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kadınlara Karanfil ve Çanta

Jandarmadan Kadınlara Karanfil ve Çanta

37 dakika önce

Kütahya'da, İl Jandarma Komutanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme Merkezi görevlileri, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda uygulama noktasında durdurulan araçlardaki kadınlara karanfil ve çanta dağıttı.

Jandarmadan Kadınlara Karanfil ve Çanta, System.String[]
Kütahya'da, İl Jandarma Komutanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme Merkezi görevlileri, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda uygulama noktasında durdurulan araçlardaki kadınlara karanfil ve çanta dağıttı.

Karanfil takdim edilen kadınlar, kendilerini sürprizle karşılayan ekiplere teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Durdurulan bir araçtaki Solmaz Gültekin ise kendisine karanfil hediye eden görevlilere portakal ve limon verdi.

Karanfil verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ve duygulandığını belirten Gültekin, "Muğla'dan Kütahya'ya geliyorum. Jandarmamızın bize hediye ettiği karanfil beni çok sevindirdi. Ben de bahçemde yetişen limon ve portakallardan onlara ikramda bulundum. Allah onları başımızdan eksik etmesin." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:26 Kaynak: AA

Solmaz, Jandarma, Kütahya, Güncel
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