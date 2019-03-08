Jandarmadan Kadınlara Karanfilli Jest
20 dakika önce
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yol kontrollerinde ve özel ziyaretlerde kadınlara karanfil takdim etti.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yol kontrollerinde ve özel ziyaretlerde kadınlara karanfil takdim etti.
Uzunköprü ilçesi Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik ekipleri yol kontrolleri sırasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı. Ekipler, çalışan kadınlara, yol üzerinde ve ziyaret ettikleri okullarda öğretmenlere ve yolculara karanfil takdim etti. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:42 Kaynak: İHA
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