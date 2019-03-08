Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kadınlara Karanfilli Jest

Jandarmadan Kadınlara Karanfilli Jest

20 dakika önce

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yol kontrollerinde ve özel ziyaretlerde kadınlara karanfil takdim etti.

Jandarmadan Kadınlara Karanfilli Jest, System.String[]
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yol kontrollerinde ve özel ziyaretlerde kadınlara karanfil takdim etti.

Uzunköprü ilçesi Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik ekipleri yol kontrolleri sırasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı. Ekipler, çalışan kadınlara, yol üzerinde ve ziyaret ettikleri okullarda öğretmenlere ve yolculara karanfil takdim etti. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:42 Kaynak: İHA

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