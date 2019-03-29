Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kadınlara Seminer

Jandarmadan Kadınlara Seminer

36 dakika önce

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından kadınlara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

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Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından kadınlara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden uzman personel ile İl Jandarma Komutanlığından kadın astsubayların sunum yaptığı seminer, Dikbıyık Merkez Camisi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Seminerde kadınlara, aile ve yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik bilgi verilerek, soruları cevaplandırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:28 Kaynak: AA

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