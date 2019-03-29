Jandarmadan Kadınlara Seminer
36 dakika önce
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından kadınlara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.
Çarşamba
İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından kadınlara yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden uzman personel ile İl Jandarma Komutanlığından kadın astsubayların sunum yaptığı seminer, Dikbıyık Merkez
Camisi toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Seminerde kadınlara, aile ve yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik bilgi verilerek, soruları cevaplandırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:28 Kaynak: AA
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