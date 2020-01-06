Jandarmadan kamu çalışanlarına madde bağımlılığı eğitimi - Son Dakika

Artvin'de jandarma ekipleri 2019 yılında 710 kamu personeline bağımlılık yapan maddelerle mücadele eğitimi verdi.



İçişleri Bakanlığının talimatı ile Artvin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Arzı ile Mücadelede Farkındalık Eğitimi" kapsamında 2019 yılında 710 kamu personeline bilgilendirme eğitimi verildiği kaydedildi. Uyuşturucu madde bağımlılığına karşı farkındalığın önemine dikkati çeken jandarma personeli, uyuşturucuyla mücadelede yapılan çalışmalar hakkında kamu personellerini bilgilendirdi. - ARTVİN