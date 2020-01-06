Jandarmadan kamu çalışanlarına madde bağımlılığı eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan kamu çalışanlarına madde bağımlılığı eğitimi - Son Dakika

Jandarmadan kamu çalışanlarına madde bağımlılığı eğitimi

6 saat önce

Artvin'de jandarma ekipleri 2019 yılında 710 kamu personeline bağımlılık yapan maddelerle mücadele eğitimi verdi.

Jandarmadan kamu çalışanlarına madde bağımlılığı eğitimi, System.String[]

Artvin'de jandarma ekipleri 2019 yılında 710 kamu personeline bağımlılık yapan maddelerle mücadele eğitimi verdi.


İçişleri Bakanlığının talimatı ile Artvin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Bağımlılık Yapıcı Maddelerin Arzı ile Mücadelede Farkındalık Eğitimi" kapsamında 2019 yılında 710 kamu personeline bilgilendirme eğitimi verildiği kaydedildi. Uyuşturucu madde bağımlılığına karşı farkındalığın önemine dikkati çeken jandarma personeli, uyuşturucuyla mücadelede yapılan çalışmalar hakkında kamu personellerini bilgilendirdi. - ARTVİN

Jandarma, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:51 Kaynak: İHA
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