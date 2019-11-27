Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan kamyon şoförlerine bilgilendirme ve sıcak çay ikramı - Son Dakika
Jandarmadan kamyon şoförlerine bilgilendirme ve sıcak çay ikramı
6 saat önce
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kamyon şoförlerini durdurarak hem trafik kuralları ile ilgili bilgilendiriyor, hem de sıcak çay ikramında bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:38 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kamyon şoförlerini durdurarak hem trafik kuralları ile ilgili bilgilendiriyor, hem de sıcak çay ikramında bulunuyor.
Trafik ekibi, seyir halinde bulunan uzun yol kamyon şoförlerini durdurarak trafik kuralları ile ilgili bilgiler aktarıyor. Uzun yol kamyon şoförlerine trafik kuralları ile ilgili bilgiler aktaran ekipler, akabinde sıcak çay ikramında bulunuyor. Şuhut-Mahmut köyü yolu istikametinde uygulama çalışmaları kapsamında uzun yol kamyon şoförlerine trafik kuralları ile ilgili bilgiler aktaran jandarma ekipleri şoförler tarafından takdir topluyor. - AFYONKARAHİSAR
17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi Müvekkili ile görüşmeye giden avukat "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü