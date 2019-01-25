Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kan Bağışı

Jandarmadan Kan Bağışı

16 dakika önce

Tokat İl Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.

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Tokat İl Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığında görevli 63 personel, Türk Kızılayına kan bağışı gerçekleştirdi.

Jandarma personelinin daha önce de belirli aralıklarla Türk Kızılayına kan bağışında bulundukları öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:41 Kaynak: AA

Tokat, Jandarma, Güncel
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