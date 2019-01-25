Jandarmadan Kan Bağışı
16 dakika önce
Tokat İl Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.
İl Jandarma Komutanlığında görevli 63 personel, Türk Kızılayına kan bağışı gerçekleştirdi.
Jandarma personelinin daha önce de belirli aralıklarla Türk Kızılayına kan bağışında bulundukları öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:41 Kaynak: AA
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