Jandarmadan kan bağışı
20 dakika önce
Tokat İl Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:58 Kaynak: AA
Tokat İl Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.
İl Jandarma Komutanlığında görevli 50 personel, Türk Kızılayına kan bağışı gerçekleştirdi.
Jandarma personelinin daha önce de belirli aralıklarla Türk Kızılayına kan bağışında bulundukları belirtildi.
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