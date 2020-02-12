Jandarmadan kan bağışı - Son Dakika

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma personeli kan bağışında bulundu.



Genç ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından,"Canımızla, kanımızla halkımızın yanındayız" sloganı ile kan bağışı kampanyası başlatıldı. Bunun üzerine Türk Kızılay Kan Toplama Merkezi'nden görevliler ilçe jandarma komutanlığına gelerek gönüllük esasına dayalı olarak bağışta bulunan jandarma personelinden kan aldı.Çok sayıda jandarma personeli kan bağışında bulundu.



Her zaman vatan ve millet için mücadele eden ve vatandaşlara yardım elini uzatan tüm kolluk kuvvetleri başta olmak üzere jandarma personeline de minnettar olduklarını dile getiren Kızılay yetkilileri, kış mevsiminde azalan kan bağışına herkesin destek olmasını istedi. - BİNGÖL