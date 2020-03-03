Jandarmadan kan bağışı - Son Dakika

Jandarmadan kan bağışı
13 dakika önce
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında görevli personeller kan bağışında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:12 Kaynak: İHA
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında görevli personeller kan bağışında bulundu.
Adıyaman İl jandarma Komutanlığında görevli jandarma personelleri Kızılay'ın kurmuş olduğu kan bağış standında kan bağışında bulundu. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde yapılan kan bağışına jandarma personelleri büyük ilgi gösterdi. - ADIYAMAN
Son Dakika Son dakika: Komedyen Atalay Demirci FETÖ'den 5 yıl hapis cezası aldı Darbeci Hafter, Suriye'de büyükelçilik açıyor Umreden gelen yolculara İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs kontrolü yapıldı Son Dakika: Haliç Köprüsü'nde alev alev yanan araç trafiği durma noktasına getirdi