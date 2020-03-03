Jandarmadan kan bağışı - Son Dakika
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Jandarmadan kan bağışı

13 dakika önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında görevli personeller kan bağışında bulundu.

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında görevli personeller kan bağışında bulundu.


Adıyaman İl jandarma Komutanlığında görevli jandarma personelleri Kızılay'ın kurmuş olduğu kan bağış standında kan bağışında bulundu. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde yapılan kan bağışına jandarma personelleri büyük ilgi gösterdi. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:12 Kaynak: İHA
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