Jandarmadan Kan Bağışına Destek
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına, vatandaşın yanı sıra jandarma da destek verdi.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına, vatandaşın yanı sıra jandarma da destek verdi.
Malkara İlçe Jandarma
ekipleri, Hükümet
Meydanında düzenlenen etkinlikte, kan bağışında bulunarak duyarlılık örneği gösterdi. Jandarmanın duyarlı davranışı vatandaştan da takdir topladı. Çorlu Kızılay
Şubesi Kan Merkezi görevlileri, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:42 Kaynak: İHA
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