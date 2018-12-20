Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kan Bağışına Destek

Jandarmadan Kan Bağışına Destek

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına, vatandaşın yanı sıra jandarma da destek verdi.

Jandarmadan Kan Bağışına Destek, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına, vatandaşın yanı sıra jandarma da destek verdi.

Malkara İlçe Jandarma ekipleri, Hükümet Meydanında düzenlenen etkinlikte, kan bağışında bulunarak duyarlılık örneği gösterdi. Jandarmanın duyarlı davranışı vatandaştan da takdir topladı.

Çorlu Kızılay Şubesi Kan Merkezi görevlileri, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:42 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Malkara, Jandarma, 3. Sayfa
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