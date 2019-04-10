Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kan Bağışına Destek

Jandarmadan Kan Bağışına Destek

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına jandarma da destek verdi.

Jandarmadan Kan Bağışına Destek, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına jandarma da destek verdi.

Malkara İlçe Jandarma ekipleri, Hükümet Meydanında düzenlenen etkinlikte, kan bağışında bulunarak duyarlılık örneği gösterdi. Jandarmanın örnek davranışı vatandaştan da takdir topladı. Çorlu Kızılay Şubesi Kan Merkezi görevlileri de jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kan bağışında bulunan bir genç, "Her vatandaşımızın kan bağışı yapmasını tavsiye ediyorum. Kan bağışı yaparak belki ihtiyacı olanlara bir nebze olsun yardımımız dokunacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:51 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Malkara, Jandarma, 3. Sayfa
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