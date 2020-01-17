Jandarmadan "Kan ver hayat kurtar" kampanyasına destek - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan 'Kan ver hayat kurtar' kampanyasına destek - Son Dakika

Jandarmadan "Kan ver hayat kurtar" kampanyasına destek

6 saat önce

Kilis'te jandarma personeli, "Kan ver hayat kurtar" kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundular.

Jandarmadan

Kilis'te jandarma personeli, "Kan ver hayat kurtar" kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundular.


Kilis Kızılay Kan Merkezi tarafından "Kan ver hayat kurtar" kampanyasına İl Jandarma Komutanlığı personeli kan vererek destek oldular. İl Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel, erbaş ve erler Kızılay Kan Merkezi tarafından seyyar kan alma aracında kan toplama aracında kan bağışında bulundular. Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, "Kan ver hayat kurtar" Kampanyasına destek veren jandarma personeline teşekkür ettiğini ifade ederek, "Jandarma birimlerinde görevli personel 3 ayda bir düzenli olarak kan bağışında bulunuyorlar. İl Jandarma Komutanı Hakan Başaklıgil başta olmak üzere tüm jandarma personeline şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KİLİS

Jandarma, Kızılay, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İranlı kadının makatından uyuşturucu çıktı
Kırmızı ışıkta geçen yayadan ilginç savunma: Ben Avrupa'da kalmış adamım Sevgilisini öldüren emekli öğretmene 25 yıl hapis cezası verildi Eşinin telefonunda başka bir erkeğin fotoğrafını gören koca, eşini öldürüp intihara kalkıştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 19:41:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmadan "Kan ver hayat kurtar" kampanyasına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]