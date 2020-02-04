Jandarmadan kanser hastalarına sürpriz ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan kanser hastalarına sürpriz ziyaret - Son Dakika

Jandarmadan kanser hastalarına sürpriz ziyaret

6 saat önce

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dünya Kanserle Mücadele Günü kapsamında tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Jandarmadan kanser hastalarına sürpriz ziyaret, System.String[]

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dünya Kanserle Mücadele Günü kapsamında tedavi gören hastaları ziyaret etti.


Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca 'Toplum Odaklı Kolluk Faaliyetleri' kapsamında Dünya Kanserle Mücadele Günü dolayısıyla Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören kanser hastalarına sürpriz bir ziyaret düzenlendi. Ziyaret Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amiri Jandarma Kıdemli Üstçavuş Sezer Atsan ile birlikte hastaların psikolojik hassasiyeti dikkate alınarak üç kadın personelce gerçekleştirildi. Ziyaret esnasında hasta ve yakınlarıyla tek tek görüşülerek moral verilmeye çalışıldı. 'Kanseri de yeneriz' sloganıyla ziyaret edilen hastalar, jandarma personeline teşekkür ederek memnuniyetlerini ifade ettiler. Ziyaret esnasında hasta ve yakınları ile Onkoloji Bölümünde çalışan sağlık personeline çiçek takdim edildi. Jandarma teşkilatı adına hastalara acil şifa ve geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:46 Kaynak: İHA
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