Jandarmadan kanser hastalarına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan kanser hastalarına ziyaret - Son Dakika

Jandarmadan kanser hastalarına ziyaret

6 saat önce

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören kanser hastalarını ziyaret etti.

Jandarmadan kanser hastalarına ziyaret, System.String[]

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören kanser hastalarını ziyaret etti.

"Toplum Odaklı Kolluk Faaliyetleri" kapsamında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören hastaları ziyaret eden ekipler, hastalara acil şifa dileğinde bulundu.

Hastaların psikolojik hassasiyeti dikkate alınarak 3 kadın personelle gerçekleştirilen ziyarette, hasta ve yakınlarıyla tek tek görüşülerek moral verildi.

"Kanseri de yeneriz…" sloganıyla ziyaret edilen hastalar, jandarma personeline gerçekleştirdikleri ziyaret nedeniyle teşekkür etti.

Ziyaret sırasında hasta ve yakınları ile sağlık personeline çiçek hediye edildi.

Kırıkkale, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:10 Kaynak: AA
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