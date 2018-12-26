Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kar Nöbeti

Jandarmadan Kar Nöbeti

8 dakika önce

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kar nöbetine devam etti.

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Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kar nöbetine devam etti. Jandarma ekipleri gece boyunca devriye faaliyetine devam ederken gündüz de öğrenci servislerini denetledi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle jandarma ekipleri ulaşımın aksamaması için gece boyu çalışmalarını sürdürdü. Taşımalı eğitimle Derbent ve Irlamaz Mahallelerindeki okullara giden öğrenci servislerini denetleyen ekipler, sürücüleri araçlarına kar lastiği takmaları, zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarırken, yolda kalan araçlara ve sürücülere yardımcı oldu. Jandarmanın kış döneminde uygulamalarına aralıksız devam edeceği ifade edildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:39 Kaynak: İHA

Manisa, Turgutlu, Jandarma, Güncel
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