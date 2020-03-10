Jandarmadan karlı Ahır Dağı'ndaki kayak merkezinde kurtarma tatbikatı - Son Dakika

Jandarmadan karlı Ahır Dağı'ndaki kayak merkezinde kurtarma tatbikatı

Kahramanmaraş'ta Jandarma Arama Kurtarma timleri kayak merkezinde mahsur kalanları gerçeğini aratmayan tatbikatla kurtardı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Jandarma Arama Kurtarma timleri, kayak merkezinde telesiyejde mahsur kalan iki kişiyi gerçeği aratmayan operasyonla kurtardı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma timleri Ahır Dağı'nda kurtarma tatbikatı yaptı. Yedikuyular Kayak Merkezi'nde görev yapan ekipler, ihbar üzerine telesiyejin arızalanıp durması üzerine mahsur kalan 2 kişiyi kurtarmak için yola çıktı.

Kar motorları ile bölgeye hareket eden ekipler tatilcilerin mahsur kaldığı telesiyejin direklerine tırmandı. Nefes kesen kurtarma operasyonunda halatlarla bağlanan tatilciler bulundukları telesiyejden sağ salim kurtarılarak yere indirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen tatilciler ekiplere teşekkür etti.

Jandarma timleri, kayak yapan bir başka tatilcinin ormanlık alanda kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eğitimli ve yaklaşık iki metre kar kalınlığının bulunduğu bölgeye gelen jandarma timleri, yaralı tatilciyi halata bağlı olan sedye ile kar motorlarının bulunduğu alana çekti. Yaralı, daha sonra kendisini bekleyen kar aracına alınarak tedavisi yapılmak üzere sağlık merkezine gönderildi.