Jandarmadan kayak merkezinde kurtarma tatbikatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan kayak merkezinde kurtarma tatbikatı - Son Dakika

Jandarmadan kayak merkezinde kurtarma tatbikatı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta Jandarma Arama Kurtarma timleri, kayak merkezinde telesiyejde mahsur kalan iki kişiyi gerçeği aratmayan operasyonla kurtardı.

Jandarmadan kayak merkezinde kurtarma tatbikatı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta Jandarma Arama Kurtarma timleri, kayak merkezinde telesiyejde mahsur kalan iki kişiyi gerçeği aratmayan operasyonla kurtardı.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri Ahır Dağı'nda kurtarma tatbikatı yaptı. Yedikuyular Kayak Merkezi'nde görev yapan ekipler, ihbar üzerine telesiyejin arızalanıp durması üzerine mahsur kalan 2 kişiyi kurtarmak için yola çıktı.


Kar motorları ile bölgeye hareket eden ekipler tatilcilerin mahsur kaldığı telesiyejin direklerine tırmandı. Nefes kesen kurtarma operasyonunda halatlarla bağlanan tatilciler bulundukları telesiyejden sağ salim kurtarılarak yere indirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen tatilciler ekiplere teşekkür etti.


Jandarma timleri, kayak yapan bir başka tatilcinin ormanlık alanda kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eğitimli ve yaklaşık iki metre kar kalınlığının bulunduğu bölgeye gelen jandarma timleri, yaralı tatilciyi halata bağlı olan sedye ile kar motorlarının bulunduğu alana çekti. Yaralı, daha sonra kendisini bekleyen kar aracına alınarak tedavisi yapılmak üzere sağlık merkezine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı
Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'den ABD'ye giden kadında koronavirüs tespit edildi" iddiasını yalanladı Hakkari'de ehliyet sınavında kopya düzeneği hazırlayan kişi suç üstü yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:24 İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
17:23 Otizmli genç Erdem'in annesi, zanlının adliyeye sevkini memnuniyetle karşıladı
17:17 Meteorolojiden "hayati" destekler
17:15 "Sorun küresel, mücadelemiz ulusal. Önemli olan bulaşıcılığını önlemek"
17:15 '7 Şubat MİT kumpası' iddianamesi kabul edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 17:30:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarmadan kayak merkezinde kurtarma tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]