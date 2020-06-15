Jandarmadan Kaymakam Koşal'a nezaket ziyareti - Son Dakika

Jandarma Teşkilatının 181. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanı Aytaç Çetinkaya öncülüğündeki heyet, Kaymakam Recep Koşal'a makamında nezaket ziyaretinde bulunarak, çiçek takdim etti.



Ziyaretlerinden dolayı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya ve beraberindeki İlçe Jandarma personeline teşekkür eden Kaymakam Recep Koşal, Jandarma Teşkilatının 181. Kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Jandarma Teşkilatı ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güveni için canı pahasına büyük bir fedakarlık ve üstün bir görev anlayışıyla vatandaşlara hizmet etmektedir. Vatan savunmasında, bölünmez bütünlüğümüzün korunmasında, ülkede huzur ve güvenliğin sağlanmasında üstün bir hizmet anlayışıyla görev yapan Jandarma Teşkilatımızın bundan sonra da üstlendiği zorlu görevi başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Mukaddes vatan görevini büyük bir özveri, cesaret ve kahramanca yerine getirirken, şehit olan askerlerimiz, milletimizin gönlünde ebediyen yaşayacaktır. Görevleri başında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, gazilerimizi minnetle anıyor, halen görevde olan Jandarma Teşkilatı mensuplarına, İlçe Jandarma Komutanlığı personelimize görevlerinde başarılar, sağlıklı, huzurlu uzun ömürler diliyorum." dedi.



"İlçe Jandarma Komutanlığımız da Büyük bir Fedakarlıkla ve Gayretle Vazife İcra Etmektedir"



Kaymakam Koşal, "Emniyet teşkilatıyla birlikte toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki en temel unsurlardan olan Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Jandarma Teşkilatımız, kuruluşundan bugüne yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması yönündeki hizmetleri ile milletimizin takdirini kazanmıştır. Her geçen gün kendisini geliştirerek ülkemizde huzur ve güvenliğin temininde çok takdir edilecek bir yere ulaşmıştır. İlçe Jandarma Komutanlığımız da büyük bir fedakarlıkla ve gayretle vazife icra etmektedir. Ülkemizde, modern teknolojinin tüm imkanlarına sahip olan Jandarma Teşkilatı; büyük bir sorumluluk duygusu içerisinde en üst düzeyde verimliliği alabilecek şekilde çalışmaktadır.



Bu vesileyle, bir kez daha görevleri başında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, gazilerimizi minnetle anıyor, halen görevde olan Jandarma Teşkilatı mensuplarına, İlçe Jandarma Komutanlığı personelimize görevlerinde başarılar, sağlıklı, huzurlu uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı. - KARS