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Son dakika... Jandarmadan keklik avcılarına suçüstü - Son Dakika

Son dakika... Jandarmadan keklik avcılarına suçüstü

20.12.2021 15:23

Son dakika haberi... Jandarmadan keklik avcılarına suçüstüŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlanan şahıslar suçüstü yakalandı.

Jandarmadan keklik avcılarına suçüstü

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlanan şahıslar suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Muratlı Jandarma Karakol Komutanlığı sahasında kaçak avlanma ihbarı alan ekipler, bölgeye gitti. Arazide arama tarama yapan ekipler, kaçak olarak avlandıkları belirlenen 3 kişiyi yakalarken kafes içerisinde ve kıl tuzakta kurtulmak için can çekişen toplam 6 keklik ele geçirildi. Keklikler ile kıl tuzak, Doğa Koruma Milli Parklar Şanlıurfa Şubesi Müdürlüğüne teslim edilirken şahıslara 17 bin 900 Türk Lirası para cezası kesildi.

Son dakika... Jandarmadan keklik avcılarına suçüstü
Son dakika... Jandarmadan keklik avcılarına suçüstü
Son dakika... Jandarmadan keklik avcılarına suçüstü
Son dakika... Jandarmadan keklik avcılarına suçüstü

Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Jandarmadan keklik avcılarına suçüstü - Son Dakika


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