Son Dakika Haberleri: Jandarmadan kenevir operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Jandarmadan kenevir operasyonu

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 425 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadan kenevir operasyonu, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 425 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde ormanlık alan içerisinde Samsun Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin birlikte gerçekleştirdikleri araştırmalar sonucunda yapılan aramada ekili vaziyette 425 kök Hint keneviri bulundu.

Olayla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan M.A. isimli şahıs, işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:18 Kaynak: İHA
Jandarma, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Anahtarını almayı unutan genç kadının feci sonu! 4. kattan havalandırma boşluğuna düştü Her satırı ayrı vahşet! Kız arkadaşını cinsel istismarda bulunarak testereyle parçaladı Evlilik teklif ettiği iki kadın sosyal medyada birbirini bulunca gerçek ortaya çıktı Eskişehir'de yıldırım düştü; 55 koyun telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:17:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan kenevir operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]