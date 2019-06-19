Son Dakika Haberleri: Jandarmadan kenevir operasyonu
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Jandarmadan kenevir operasyonu

31 dakika önce

Burdur'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 59 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarmadan kenevir operasyonu, System.String[]
Burdur'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 59 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada Bucak ilçesi Karapınar köyünde ikamet eden M.Ü. isimli şahsın Karapınar köyündeki evinin yakınında bulunan mısır ekili tarlasının içerisine yasa dışı kenevir ekimi yaptığı duyumu alındı. Karapınar köyünde yapılan operasyonda M.Ü. ile birlikte 59 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla M.Ü. gözaltına alınırken, ele geçirilen kenevir Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde imha edildi. - BURDUR
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:44 Kaynak: İHA
Burdur, Kenevir, Jandarma, 3. Sayfa
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