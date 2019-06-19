Son Dakika Haberleri: Jandarmadan kenevir operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Jandarmadan kenevir operasyonu

48 dakika önce

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bin 730 kök kenevir ele geçirildi.

Jandarmadan kenevir operasyonu, System.String[]
Malatya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bin 730 kök kenevir ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Battalgazi ilçesine bağlı Boran Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekildiği bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Jandarma ekipleri belirlenen adrese yaptıkları operasyonda A.D. isimli şüpheliyi gözaltına alırken, arazide yapılan aramada ekili halde bin 730 kök kenevir ele geçirildi.

Kenevir bitkisi, jandarma görevlileri tarafından yakılarak imha edilirken, gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:06 Kaynak: İHA
Malatya, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı İş kazası geçiren CNN TÜRK muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 17:54:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan kenevir operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]