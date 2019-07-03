Son Dakika Haberleri: Jandarmadan 'kenevir' operasyonu
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Jandarmadan 'kenevir' operasyonu

1 saat önce

Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 23 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadan 'kenevir' operasyonu, System.String[]
Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 23 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesine bağlı Ordubaşı Mahallesi'nde Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 23 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, C.A. (42) isimli bir şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:00 Kaynak: İHA
Kenevir, Samsun, 3. Sayfa
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