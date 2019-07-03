Jandarmadan kenevir operasyonu
1 saat önce
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 110 kök kenevir bitkisi, 10,980 gram kubar esrar ve 700 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:18 Kaynak: İHA
'nın Korkuteli
ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 110 kök kenevir bitkisi, 10,980 gram kubar esrar ve 700 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Korkuteli İlçe Jandarma
Komutanlığı, geçtiğimiz gün Bayat Bademleri Mahallesi'nde 24 kilogram kubar esrar ve 80 kök Hint keneviri ele geçirmişti. Bu operasyonun ardından bir ihbarı değerlendiren Bozova
Karakol Komutanlığı ekipleri, Yelten Mahallesi
'nde Z.Ç. isimli vatandaşın bahçesinde ve eklentilerinde 110 kök kenevir bitkisi, 10,980 gram kubar esrar ve 700 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Gözaltına alınan Z.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
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