Jandarmadan kenevir operasyonu - Son Dakika

Jandarmadan kenevir operasyonu
Malatya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı ekimi yapılan bin 835 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Malatya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı ekimi yapılan bin 835 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Doğanşehir ilçesi Yuvalı Mahallesinde yasa dışı kenevir ekiminin yapıldığı belirlenince harekete geçildi.
Gerçekleştirilen operasyonda ekili olarak bin 835 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 2 adet av tüfeği de ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:31 Kaynak: İHA
Son Dakika 22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 21:25 Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı