Jandarmadan kenevir operasyonu - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir adrese yapılan operasyonda 27 kök kenevir bitkisi, 2 kilogram kenevir tohumu ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Medar Mahallesinde, bugün Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucunda S.Ö. (37) isimli şahsın ikametinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Adli Makamlardan alınan arama kararı sonrası şahsın ikametinde yapılan aramada saksı ve plastik bidonlar içerine ekili olan boyları 1.5 metre ile 2 metre arasında değişen 27 kök kenevir bitkisi, 2 kilogram kenevir tohumu ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli S.Ö. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA