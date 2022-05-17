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Jandarmadan kenevir operasyonu - Son Dakika
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Jandarmadan kenevir operasyonu

17.05.2022 14:50
Jandarmadan kenevir operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kenevir operasyonu gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kenevir operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 19 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çaycuma ilçesinde bir şahsın evine kenevir operasyonu düzenlendi. Ekipler şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde; 19 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. İfadesi alınan şahıs Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan kenevir operasyonu - Son Dakika


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