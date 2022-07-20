Jandarmadan kenevir operasyonu 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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Jandarmadan kenevir operasyonu 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

20.07.2022 10:51
Jandarmadan kenevir operasyonu 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kdz. Ereğli İlçesinde kenevir operasyonu düzenlendi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kdz. Ereğli İlçesinde kenevir operasyonu düzenlendi. Operasyonda 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kdz.Ereğli ilçesi Balı köyünde kenevir operasyonu düzenlendi. Operasyonda, (50) kök kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 2 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Kenevir, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan kenevir operasyonu 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmadan kenevir operasyonu 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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