Jandarmadan Kırşehir ve Kırıkkale'de çocuklar için 23 Nisan etkinliği - Son Dakika

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evleri dolaşarak çocuklara Türk bayrağı ve oyuncak hediye etti.

Çiçekdağı Kaymakamlığının organizasyonuyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçlarla konvoy oluşturarak sokak ve caddelerde çocukların bayramlarını kutladı.

Daha sonra köyleri ve jandarma bölgesindeki evleri ziyaret eden ekipler, çocuklara Türk bayrağı ve oyuncak hediye etti.

Jandarma ekipleri, çocuklarla sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirerek yaşanan heyecana ortak oldu.

Çocuklar ve aileleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan sürpriz ziyaretlerden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kırıkkale'de jandarmadan karantinadaki köydeki çocuklara sürpriz

Jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altında bulunan Delice ilçesine bağlı Büyükafşar köyünde ekip araçlarıyla köydeki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ekip araçlarını süsleyen jandarma ekipleri, gün boyunca araçlarda çalan marş ve şiirlerle köyde sokak sokak gezdi.

Çocukların ve vatandaşların bayramını kutlayan ekiplere, köy halkı teşekkür etti.