Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kış Lastiği Denetimi

Jandarmadan Kış Lastiği Denetimi

1 saat önce

Malatya'da jandarma ekipleri, zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında kurallara uymayan 73 sürücüye 24 bin 588 TL ceza kesti.

Jandarmadan Kış Lastiği Denetimi, System.String[]
Malatya'da jandarma ekipleri, zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında kurallara uymayan 73 sürücüye 24 bin 588 TL ceza kesti.

1 Aralık itibariyle başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında, Malatya'da İl jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması adına uygulamaya konan zorunlu kış lastiği ile trafik kazalarının en aza indirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda Malatya İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince 3 gün boyunca kış lastiğine yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Uygulama neticesinde, bin 646 aracın kontrol edildiği denetimlerde trafik kurallarına uymayan 73 sürücüye 24 bin 588 TL trafik idari para cezası uygulandığı belirtildi. Denetimlerde ayrıca 18 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi.

Jandarmadan huzur uygulaması

Öte yandan halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması adına jandarma tarafından yol kontrol ve araması ile umuma açık yerlerin kontrolü uygulaması gerçekleştirildi. Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, Kaçakçılık, İstihbarat, Trafik, Olay Yeri İnceleme, TEM ve Patlayıcı Madde İmha Timlerinin katılımıyla düzenlenen uygulamada 2 bin 280 şahıs ile 960 araç sorgulandı. 110 umuma açık iş yerinin kontrol edildiği uygulamada yapılan arama, sorgulama ve kontrollerde ise 1 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılırken 4 araç ise trafikten men edildi. Uygulamada ayrıca 10 araca 2 bin 865 TL ceza kesildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:03 Kaynak: İHA

Aralık, Malatya, Jandarma, 3. Sayfa
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