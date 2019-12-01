Son Dakika Haberleri: Jandarmadan kış lastiği denetimi
Son Dakika Güncel Jandarmadan kış lastiği denetimi - Son Dakika

Jandarmadan kış lastiği denetimi

6 saat önce

Çorum'da jandarma ekipleri kış lastiği uygulaması yaptı.

Jandarmadan kış lastiği denetimi, System.String[]

Çorum'da jandarma ekipleri kış lastiği uygulaması yaptı.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sebebiyle karayolu ulaşımında yaşanabilecek olumsuz yol koşulları dikkate alınarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla kış lastiği uygulaması yaptı.


İl genelindeki kontrol noktalarında durdurulan ticari araçlar üzerinde yapılan kontrollerde kış lastiklerinin diş ölçümleri yapıldı. Trafik kuralları ve can güvenliği konusunda da sürücüleri bilgilendiren ekipler, kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulanacağını belirttiler.


Kış lastiği kullanma zorunluluğu 1 Aralık 2019 tarihinde başlarken 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek. Kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sahiplerine 625 lira cezai işlem uygulanacağı, denetimlerin ise aralıksız süreceği belirtildi. - ÇORUM

Jandarma, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'da kötü muamele: Bayrağımıza ve devletimize hakaret edildi
Şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü Astsubay hayatını kaybetti Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu Sultangazi'de yağmur altında metrelerce uzunluğunda çiğ köfte kuyruğu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 21:09:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarmadan kış lastiği denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]