Son Dakika Haberleri: Jandarmadan kış lastiği denetimi
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Jandarmadan kış lastiği denetimi

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, bugün başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yaptı.

Jandarmadan kış lastiği denetimi, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, bugün başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yaptı.


Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 20. Jandarma Trafik Timi tarafından Afyonkarahisar- Isparta yolunun 25. kilometresinde araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapıldı. Seyir halinde bulunan araç şoförlerine kış lastiği uygulaması ile ilgili bilgiler aktaran trafik jandarma timi, araçların lastiklerinin uygun olup olmadığını kontrol etti. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Şuhut, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:18 Kaynak: İHA
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