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Jandarmadan kış turizmi merkezlerinde güvenlik önlemi - Son Dakika

Jandarmadan kış turizmi merkezlerinde güvenlik önlemi

01.01.2022 13:58
Jandarmadan kış turizmi merkezlerinde güvenlik önlemi

JANDARMA Genel Komutanlığı'nca turistlerin huzur ve güven içinde tatil yapabilmesi için 31 kayak merkezinde 263 jandarma arama kurtarma personeli ile güvenlik önlemi alındı.

JANDARMA Genel Komutanlığı'nca turistlerin huzur ve güven içinde tatil yapabilmesi için 31 kayak merkezinde 263 jandarma arama kurtarma personeli ile güvenlik önlemi alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı, yerli ve yabancı tatilcilerin kayak merkezlerinde huzur ve güven içinde tatil yapabilmesi için yoğun güvenlik önlemi aldı. Bu kapsamda, ülke genelinde bulunan 31 kayak merkezinde arama kurtarma ekipleri, görevlendirildi. 39 timden oluşan 263 jandarma arama kurtarma personeli, 98 kar üstü araçla kayak merkezlerinde huzur ve güvenin sağlanması için görev yapacak.


Jandarmadan kış turizmi merkezlerinde güvenlik önlemi
Jandarmadan kış turizmi merkezlerinde güvenlik önlemi
Jandarmadan kış turizmi merkezlerinde güvenlik önlemi
Jandarmadan kış turizmi merkezlerinde güvenlik önlemi
Jandarmadan kış turizmi merkezlerinde güvenlik önlemi
Jandarmadan kış turizmi merkezlerinde güvenlik önlemi
Jandarmadan kış turizmi merkezlerinde güvenlik önlemi
Jandarmadan kış turizmi merkezlerinde güvenlik önlemi
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Jandarma Arama Kurtarma, Arama Kurtarma, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Jandarmadan kış turizmi merkezlerinde güvenlik önlemi - Son Dakika


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