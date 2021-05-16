Jandarmadan kısıtlamayı ihlal eden 64 kişiye idari işlem - Son Dakika

Zonguldak'ta kısıtlamayı ihlal eden 64 kişiye jandarma ekiplerince idari işlem uygulandı. Araması bulunan 9 şüpheli ve 4 araç yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, "Tam Kapanma Denetimleri" kapsamında, salgın tedbirlerine vatandaşların uyumunu artırmak ve alınan tedbirlerin kontrollerini sağlamak amacıyla, devam ettirilen denetim faaliyetleri çerçevesinde, 29 Nisan 2021 günü saat 19.00 itibariyle başlattığı il giriş/çıkışlarının takibi için kurulan (5) sabit yol kontrol noktası ve il sınırları içerisine kurulan (10) yol kontrol noktası olarak toplamda (15) yol kontrol noktası ile vatandaşların seyahat izin belgesi, görev belgesi ve HES kodu gibi kontrollerini gerçekleştirdi.

15 Mayıs 2021 günü (309) personelin katılımıyla il giriş/çıkışlarında (5) sabit noktada, il içi (10) yol kontrol noktasında (7 bin 81) şahıs, (5 bin 927) araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan araması bulunan (9) şahıs ve (4) araç yakalandı.

Bununla birlikte tam kapanma kapsamında (464) personelin katılımıyla (287) devriye ve Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Karargahından takviye kuvvet görevlendirilmesi kapsamında (7) Ekip, (14) personel katılımıyla icra edilen denetimlerde kısıtlamaları ihlal ettiği tespit edilen (64) şahsa idari işlem uygulanması maksadıyla tutanak tanzim edildi. - ZONGULDAK