Jandarmadan Kızılay'a Kan Bağışı
2 saat önce
Artvin Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.
Artvin Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.
Artvin Türk Kızılayı Kan Merkezince, il merkezinde bir hafta süren kan bağışı kampanyası başlatıldı.
Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen kampanyanın son gününde, İl Jandarma Komutanlığında görevli askeri personel, toplam 36 ünite kan bağışladı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:41 Kaynak: AA
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