Son Dakika Haberleri: Jandarmadan Kızılay'a Kan Bağışı

Jandarmadan Kızılay'a Kan Bağışı

2 saat önce

Artvin Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Jandarmadan Kızılay'a Kan Bağışı, System.String[]
Artvin Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Artvin Türk Kızılayı Kan Merkezince, il merkezinde bir hafta süren kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen kampanyanın son gününde, İl Jandarma Komutanlığında görevli askeri personel, toplam 36 ünite kan bağışladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:41 Kaynak: AA

Jandarma, Artvin, Güncel
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