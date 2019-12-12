Jandarmadan Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika

Jandarmadan Kızılay'a kan bağışı

6 saat önce

Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel, Türk Kızılay'ının başlattığı kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Jandarmadan Kızılay'a kan bağışı, System.String[]

Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel, Türk Kızılay'ının başlattığı kan bağışı kampanyasına destek oldu.


Türk Kızılay'ı tarafından başlatılan 'Kan Bağışı Kampanyası' kapsamında yapılan organizasyona destek vermek amacıyla Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel, kan bağışında bulundu. Karacabey Heykel önünde bulunan Kızılay Tırında gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğinde, 30 ünite kan bağışı alınırken, Karacabey Kızılay Kan Merkezi yetkilileri, iş yoğunluklarına rağmen kampanyaya destek veren İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri ve personeline teşekkür etti. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:11 Kaynak: İHA
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