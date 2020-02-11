Jandarmadan Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarmadan Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika

Jandarmadan Kızılay'a kan bağışı

12 dakika önce

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapan askerler ve güvenlik korucuları Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Jandarmadan Kızılay'a kan bağışı, System.String[]

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapan askerler ve güvenlik korucuları Kızılay'a kan bağışında bulundu.


Kızılay'a destek veren jandarmalar, gönüllülük esasına dayalı olarak 3 aylık periyotlar dahilinde Kızılay'a kan bağışında bulundular. Jandarma erleri vatani görevlerini yerine getirirken böylesine anlamlı bir faaliyette bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek 305 ünite kan bağışında bulundular. - IĞDIR

Jandarma, Kızılay, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:32 Kaynak: İHA
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