Jandarmadan konteyner kentteki depremzedelere aşure ikramı - Son Dakika

Elazığ'da jandarma, konteyner kentlerde yaşayan depremzedelere aşure ikramında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin ardından evleri ağır hasarlı olduğu için Kırklar ve Doğukent mahalleleri ile Sivrice ilçesindeki konteyner kentlerde geçici olarak barınan depremzedelere aşure ikram etti.

Vali Erkaya Yırık'ın da katıldığı programda jandarma ekiplerinin ikramından memnuniyet duyan depremzedeler teşekkür etti.