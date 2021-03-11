Son dakika haber | ERZURUM Jandarmadan köpek dövüşüne baskın; yaralı hayvanlara pansuman yaptılar - Son Dakika

Son dakika haber | ERZURUM Jandarmadan köpek dövüşüne baskın; yaralı hayvanlara pansuman yaptılar

11.03.2021 15:13

Bir son dakika haberine göre Jandarmadan köpek dövüşüne baskın; yaralı hayvanlara pansuman yaptılarERZURUM'da jandarma ekipleri, sosyal medyadan canlı yayınlanan köpek dövüşüne baskın yaptı.

Jandarmadan köpek dövüşüne baskın; yaralı hayvanlara pansuman yaptılar

ERZURUM'da jandarma ekipleri, sosyal medyadan canlı yayınlanan köpek dövüşüne baskın yaptı. Jandarma ekipleri, köpeklerin kanayan yaralarına pansuman yaptı, gözlerindeki yaşları sildi.

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Espemce Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında köyün gençleri tarafından köpek dövüştürüldüğü ve bunun da sosyal medyadan canlı yayınlandığı ihbarı üzerine, Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, köye baskın düzenledi. Tim, 2 kişiye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten 10 bin 422 TL idari para cezası uyguladı. Dövüştürülen köpekler koramaya alındı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 köpeğe jandarma tarafından pansuman yapıldı, gözlerindeki yaşlar silindi. Yaralı 2 köpek, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Son dakika haber | ERZURUM Jandarmadan köpek dövüşüne baskın; yaralı hayvanlara pansuman yaptılar
Son dakika haber | ERZURUM Jandarmadan köpek dövüşüne baskın; yaralı hayvanlara pansuman yaptılar
Son dakika haber | ERZURUM Jandarmadan köpek dövüşüne baskın; yaralı hayvanlara pansuman yaptılar
Son dakika haber | ERZURUM Jandarmadan köpek dövüşüne baskın; yaralı hayvanlara pansuman yaptılar
Son dakika haber | ERZURUM Jandarmadan köpek dövüşüne baskın; yaralı hayvanlara pansuman yaptılar
Son dakika haber | ERZURUM Jandarmadan köpek dövüşüne baskın; yaralı hayvanlara pansuman yaptılar
Son dakika haber | ERZURUM Jandarmadan köpek dövüşüne baskın; yaralı hayvanlara pansuman yaptılar
Son dakika haber | ERZURUM Jandarmadan köpek dövüşüne baskın; yaralı hayvanlara pansuman yaptılar
Son dakika haber | ERZURUM Jandarmadan köpek dövüşüne baskın; yaralı hayvanlara pansuman yaptılar
Son dakika haber | ERZURUM Jandarmadan köpek dövüşüne baskın; yaralı hayvanlara pansuman yaptılar
Son dakika haber | ERZURUM Jandarmadan köpek dövüşüne baskın; yaralı hayvanlara pansuman yaptılar
Son dakika haber | ERZURUM Jandarmadan köpek dövüşüne baskın; yaralı hayvanlara pansuman yaptılar
Son dakika haber | ERZURUM Jandarmadan köpek dövüşüne baskın; yaralı hayvanlara pansuman yaptılar
Son dakika haber | ERZURUM Jandarmadan köpek dövüşüne baskın; yaralı hayvanlara pansuman yaptılar
Son dakika haber | ERZURUM Jandarmadan köpek dövüşüne baskın; yaralı hayvanlara pansuman yaptılar

Jandarma, Pasinler, Erzurum, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ERZURUM Jandarmadan köpek dövüşüne baskın; yaralı hayvanlara pansuman yaptılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi
Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi         
21:31
Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı         
21:19
Mervenur Polat'ın cansız bedeninin atıldığı pencere görüntülendi Mervenur Polat'ın cansız bedeninin atıldığı pencere görüntülendi         
21:06
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Fahriye Evcen'den oğlu Karan'la ilgili samimi çıkış Fahriye Evcen'den oğlu Karan'la ilgili samimi çıkış         
20:19
Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı         
19:18
Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti         
17:57
60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı         
16:36
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Belhanda ayrılığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! Terim, karara tepki gösterdi Belhanda ayrılığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! Terim, karara tepki gösterdi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 21:52:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | ERZURUM Jandarmadan köpek dövüşüne baskın; yaralı hayvanlara pansuman yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei