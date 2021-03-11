Jandarmadan köpek dövüşüne baskın; yaralı hayvanlara pansuman yaptılar

ERZURUM'da jandarma ekipleri, sosyal medyadan canlı yayınlanan köpek dövüşüne baskın yaptı. Jandarma ekipleri, köpeklerin kanayan yaralarına pansuman yaptı, gözlerindeki yaşları sildi.

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Espemce Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında köyün gençleri tarafından köpek dövüştürüldüğü ve bunun da sosyal medyadan canlı yayınlandığı ihbarı üzerine, Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, köye baskın düzenledi. Tim, 2 kişiye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten 10 bin 422 TL idari para cezası uyguladı. Dövüştürülen köpekler koramaya alındı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 köpeğe jandarma tarafından pansuman yapıldı, gözlerindeki yaşlar silindi. Yaralı 2 köpek, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.