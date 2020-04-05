Jandarmadan korona kontrolü - Son Dakika

Jandarmadan korona kontrolü
6 saat önce
Oltu Jandarma Ekipleri Korona Virüsü kontrollerini sıkı tutuyor.
Oltu Jandarma Ekipleri Korona Virüsü kontrollerini sıkı tutuyor.
Oltu İlçe Jandarma ekipleri ilçe girişlerinde giriş yapan araçları tek tek kontrol edip ateşleri ölçülüyor.
Dünyayı esir alan Korona virüse karşı tedbir amaçlı yapılan yol kontrollerinde jandarma ekipleri kendi hayatlarını hiçe sayarak virüsün yayılmaması için gece gündüz nöbet tutuyorlar. Jandarma vatandaşlara kendi sağlıkları için evde kalmalarını istedi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 01:56 Kaynak: İHA
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