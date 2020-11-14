Jandarmadan korona virüs denetimi - Son Dakika

Zonguldak İl Jandarma ekipleri korona virüs denetimlerini sürdürüyor. Ekipler araç sürücülerine uyarılarda bulundu.

Zonguldak İl Jandarma ekipleri korona virüs denetimleri kapsamında Gökçebey, Alaplı ve Çaycuma İlçelerinde denetim yaptı. Ekiplerde kontrol noktalarında yaptıkları denetimlerde 910 kişi HES kodu uygulamasından geçerken HES kodu olmayan 13 kişiye ise HES kodu aldırıldı. Ekipler ayrıca korona virüsle mücadelede belirlenen kurallara ilişkin sürücülere uyarılarda bulundu. - ZONGULDAK