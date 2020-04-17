Jandarmadan Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına ilişkin denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde sorumluluk bölgelerindeki pazar ve marketlerde 15-16 Nisan'da maske kullanımı, tezgahlar arası mesafe ve bu yerlerde aynı anda olacak müşteri sayısı ile sosyal mesafe kuralına ilişkin denetim yaptı.

Vatandaşlar, özellikle sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı zorunluluğuna uymaları konularında uyarıldı.

Ekipler, ayrıca pazar girişlerinde vatandaşların ateşini ölçtü.

Müşterilerin marketlere maskesiz alınmaması konusunda market çalışanları bilgilendirildi.

Kural ihlali yaptıkları tespit edilen pazar esnafı, market sahibi ve vatandaşlara adli ve idari işlem uygulandı.